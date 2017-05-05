Владимир Волков.

И сегодня ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны и тружеников тыла поздравили главы Мурманска, а также школьники и кадеты. Для гостей - концертная программа. Ребята исполнили песни 41-45 годов, прочитали стихотворения.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мурманчане точно, не "Иваны, не помнящие родства". Для города это очень важно. В прошлом году у нас состоялся слет городов-героев. И приезжали практически все города-герои нашей страны. Вот основной вывод, который они сделали - это высочайший уровень военно-патриотического воспитания в нашем городе молодежи, и для нас это очень важно".

Особый акцент - на социальной поддержке ветеранов. Сегодня только в Мурманске несколько значимых проектов - от ремонта квартир до оказания бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мероприятия, которые город проводит, они и будут продолжаться. Поддержка ветеранов будет оказывается на постоянной основе и все муниципальные программы, которые на сегодня действуют, будут только совершенствоваться".







