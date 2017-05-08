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08.05.2017 16:00

Утвержден график приема граждан главными врачами в мае 2017 года

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в мае 2017 года.

В соответствии с графиком прием будет проводиться традиционно по пятницам с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д . 1, каб. 107а, Министерство здравоохранения Мурманской области.

     Дата

Время приема

Руководитель медицинской организации

12.05.2017

15.00 - 17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна

19.05.2017

15.00 - 17.00

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич

26.05.2017 

15.00 - 17.00   

главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи) 



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