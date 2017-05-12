Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в мае 2017 года.
В соответствии с графиком прием будет проводиться традиционно по пятницам с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д . 1, каб. 107а, Министерство здравоохранения Мурманской области.
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Дата
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Время приема
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Руководитель медицинской организации
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12.05.2017
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15.00 - 17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна
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19.05.2017
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15.00 - 17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич
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26.05.2017
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15.00 - 17.00
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главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи)
/ Министерство здравоохранения Мурманской области /