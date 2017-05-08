На портале госуслуг можно оплатить госпошлину за некоторые услуги со скидкой в 30%

На Едином портале государственных и муниципальных услуг можно оплатить госпошлину по услугам «Получение загранпаспорта» и «Паспорт гражданина РФ» со скидкой 30%.

Кроме этого, на портале есть возможность электронной оплаты госпошлин со скидкой для услуг: Получение или замена водительского удостоверения, Регистрация транспортного средства, Государственная регистрация брака, Регистрация расторжения брака.

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться. Возможность получить скидку есть только у зарегистрированных пользователей портала. Подробнее о способах регистрации можно узнать на региональном портале электронных услуг Мурманской области.

Для получения скидки в 30% при оформлении паспорта либо загранпаспорта необходимо подать заявление на получение документа через портал госуслуг, затем получить счет на оплату государственной пошлины. Счет поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг, соответствующее уведомление придет на электронную почту либо в виде смс-сообщения. Затем поступивший счет нужно оплатить именно на портале госуслуг одним из предлагаемых способов: банковская карта; электронный кошелек; мобильный телефон.

Оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.



/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /