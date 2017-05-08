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08.05.2017 13:00

Около 1600 северян примут участие в опросе об использовании информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей

По информации Мурманскстата, в мае, октябре и ноябре 2017 года в Российской Федерации пройдёт выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

С 2013 года это наблюдение проводится ежегодно. Опросная анкета содержит вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к сети Интернет (включая мобильный), скорости доступа. Интервьюеров также будет интересовать, как часто респонденты используют компьютер и Интернет на работе и дома, навыки и цели использования (личные и профессиональные) информационных технологий. У респондентов поинтересуются, используют ли они Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, заказа товаров и услуг и т.д.
Полученные в ходе наблюдения сведения необходимы для мониторинга хода реализации государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)».
В текущем году по всей территории страны с использованием планшетных компьютеров будет опрошено около 230 тысяч человек в возрасте от 15 лет.
В Мурманской области в опросе примут участие около 1600 человек, проживающих в Мурманске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Оленегорске, Североморске, Заозёрске, Заполярном, Мурмашах, Африканде, Белом Море, Высоком, Лейпи, Титане, Туломе и Шонгуе.
Опрос в домохозяйствах пройдёт с 15 по 21 мая, с 16 по 22 октября и с 13 по 19 ноября. Интервьюеры в обязательном порядке должны предъявлять удостоверение Федеральной службы государственной статистики. Мурманскстат гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.
Сведения о полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении обследования можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-569, 688-575, 688-619.

/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
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