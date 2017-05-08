Сегодня - День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Свой профессиональный праздник работники данной Службы отмечают 8 мая. Эта дата выбрана не случайно. Именно 8 мая 1953 года распоряжением Совета Министров СССР при Министерстве внутренней и внешней торговли СССР было создано Главное инженерное управление (ГИУ) – как институт государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) Советского Союза с зарубежными странами. До этого времени структур, занимающихся экспортом и импортом военной техники, было несколько – ИУ Минвнешторга, 9-е Управление Военного министерства, 10-е Управление Генерального штаба Советской Армии и 10-й отдел Морского Генерального штаба. И с целью координации их деятельности и упорядочения поставок за рубеж вооружений и военной техники и было создано ГИУ. Одновременно был создан аппарат уполномоченных ГИУ за рубежом (первоначально в 9 странах, а к 1992 году их число составляло около 70 стран). Постепенно отрабатывались технологии взаимодействия с «поставщиками» необходимой военной продукции и ее зарубежными «потребителями», решались возникающие вопросы и даже политические моменты. География экспорта танков из России в 1992-2012 годах Например, с образованием Варшавского договора военно-техническое сотрудничество СССР с другими его странами-участницами приобрело планомерный и полномасштабный характер, был создан институт советских военных советников с представительствами во всех странах Восточной Европы. До 1991 года около трети от общего объема поставок вооружения и военной техники СССР за границу – было только в страны Варшавского договора. Еще более значительные поставки осуществлялись в дружественные и развивающиеся страны Ближнего Востока, Южной Азии и Африки и на Кубу. В начале 1990-х годов, в связи с изменением политической ситуации в нашей стране и в связи с переходом на новые рыночные отношения, изменились и некоторые принципы работы в сфере ВТС и нормативно-правовая база. Но основные принципы государственной политики в этой области остались прежние – это системный подход к контролю и регулированию деятельности в области ВТС; учет внешнеполитического курса и приоритетов России в области контроля экспорта продукции и услуг военного и двойного назначения при неукоснительном соблюдении международных норм и обязательств. По мере расширения сфер военного сотрудничества России и преобразований в оборонно-промышленном комплексе РФ, а также с учетом изменений структуры мирового рынка вооружений и его географии, в 1992 году вместо ГИУ были созданы две специализированные внешнеторговые организации по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения – ВО «Оборонэкспорт» и ГВК «Спецвнештехника». Истребитель СУ-30МКИ - один из экспортных образцов российского вооружения В течении 1990-х годов организации-госпосредники в системе ВТС периодически видоизменялись. И в 2000 году Указом Президента РФ, в рамках реформы системы ВТС России с иностранными государствами, направленной на повышение его эффективности, был создан единый государственный посредник по экспорту и импорту продукции, работ и услуг военного назначения ФГУП «Рособоронэкспорт». И тогда же был создан и Комитет РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС России), ставший головным федеральным органом исполнительной власти. Его функциями стали контроль и урегулирование всей деятельности в области ВТС России с иностранными государствами. В 2004 году он был преобразован в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). За годы своего существования система Военно-технического сотрудничества России постоянно развивалась и совершенствовалась, что позволило нашей стране выйти в мировые лидеры по объему экспорта вооружения и военной техники, значительно расширить географию экспорта российской продукции военного назначения, а значит – и укрепить партнерские отношения с другими странами, обеспечить национальную безопасность. Так, на долю «Рособоронэкспорт», входящего в число ведущих компаний на мировом рынке вооружений, приходится более 80% экспорта российского вооружения и военной техники, а география ВТС России – более 70 стран мира. В свой же профессиональный праздник все сотрудники и ветераны ФСВТС России получают поздравления от руководства и первых лиц государства. Ведь вся их деятельность стала достойным вкладом в укрепление обороноспособности России и повышение ее престижа.

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