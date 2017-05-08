«Споемте, друзья…» Мурманская областная филармония приглашает на концерт

8 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской, 3, Большой зал) состоится концерт «Споемте, друзья…»

В исполнении вокального трио «Реликт» (г. Москва) прозвучат песни военной тематики, песни из кино и популярные композиции Вениамина Баснера, Андрея Эшпая, Матвея Блантера, Тихона Хренникова и других советских композиторов.

Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.

Состав вокального трио «Реликт»:

Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор), Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара) и Алексей Леонов (баритон, гитара).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области