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08.05.2017 11:00

«Споемте, друзья…» Мурманская областная филармония приглашает на концерт

8 мая в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской, 3, Большой зал) состоится концерт «Споемте, друзья…»

В исполнении вокального трио «Реликт» (г. Москва) прозвучат песни военной тематики,  песни из кино и популярные композиции  Вениамина Баснера, Андрея Эшпая, Матвея Блантера, Тихона Хренникова и других советских композиторов.
Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.
Состав вокального трио «Реликт»:
Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор), Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара) и Алексей Леонов (баритон, гитара).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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