Гран-при региональной выставки «В мире красок» получили воспитанницы детской художественной школы №1 поселка Никель

В Мурманске подвели итоги XI региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок».



Жюри региональной выставки оценивало 561 работу учащихся детских школ искусств и определило 99 лауреатов I, II, III степеней и 16 дипломантов выставки в трех возрастных группах и пяти номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Станковая живопись», «Графика», «Скульптура» и «Коллективная работа».



Используя разнообразные техники, методики и материалы, юные художники смогли раскрыть глубину чувств, настроения и характера героев художественных произведений известных русских и зарубежных писателей: Алексея Толстого и Корнея Чуковского, Чарльза Диккенса, Льюиса Кэрролла и Виктора Гюго. Некоторые работы посвящены родному городу, окружающему миру и нашей северной природе.



Обладателями гран-при стали воспитанницы детской художественной школы №1 поселка Никель Ирина Герасимчик, Ксения Ступникова и Александра Шарафутдинова за коллективную работу «Рябиновое настроение».



В экспозиции выставки детского художественного творчества «В мире красок» представлены работы учащихся в возрасте от 6 до 18 лет 28 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области.



Учредитель выставки «В мире красок» – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организаторы – Мурманский колледж искусств и Мурманский областной художественный музей.



Выставка будет работать до 28 мая в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, улица С. Перовской, 3).





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /