Всё для удобства пассажиров. Новое в работе главной воздушной гавани Заполярья

Анастасия Ярославская.

В мурманском аэропорту установили принтер посадочных талонов. Сделать это планировали давно - успели к началу отпускного периода. Так что теперь в общем зале, по соседству с основными стойками регистрации, дополнительное оборудование - для большего удобства пассажиров. Услуга интересная прежде всего для тех, кто предпочитает онлайн регистрацию и путешествия налегке. Теперь никаких очередей. Распечатка талона - самостоятельно. Хорошие новости и для пассажиров с багажом. Основные авиакомпании готовы обеспечить трансфер по всему маршруту следования. В пик сезона - это весьма кстати.

Начальник службы организации перевозок ОАО "Аэропорт "Мурманск" Полина Шуляпина: "Мы можем зарегистрировать пассажира даже в Америку, Азию - в любом направлении они получают полный масштаб обслуживания - как мы раньше и хотели. Лишние движения, лишние процедуры убраны для пассажиров, для их удобства".

Сейчас рассматривают возможность установки системы саморегистрации, но это пока в процессе обсуждения. Зато, к приему, уже готов зал повышенной комфортности. Изначально его планировали для китайских пассажиров - прошлой зимой воздушная гавань пропускала гостей из Поднебесной тысячами. Сейчас поток схлынул. Но впереди новый сезон и новые планы. Есть идея - привлечь туриста полярным днем - для многих это может стать даже интереснее полярной ночи.

Управляющая делами ОАО "Аэропорт "Мурманск" Лилия Сальникова: "Они не представляют, какая здесь красивая природа, полярный день и насколько это все замечательно - солнце ночью. То, что снег и северное сияние - они знают, а вот по поводу полярного дня - нет, поэтому мы сейчас работаем, чтобы у нас круглогодично был поток пассажиров из Китая".



