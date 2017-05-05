Старинное поморское село Умба готовится к Международному фестивалю фольклора

10 и 11 июня в старинном поморском селе Умба пройдет Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России.

Большой песенный праздник уже в восьмой раз примет любителей северного фольклора. 31 коллектив, более 400 человек из Норвегии, Республики Карелия, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии и Республики Крым представят свои лучшие номера зрителям фестиваля.

Традиционно на мосту через реку Умба гостей встретят жители поселка и участники фестиваля с песнями и шутками, угостят рыбником и квасом, по древней традиции предложат спустить в реку венки и загадать желание.

На площади развернется «Город мастеров», где свои работы представят народные умельцы. Посетители фестиваля увидят резьбу по оленьему рогу, плетение из лозы и бересты, изготовление народной игрушки и традиционной поморской козули, лоскутное шитье и вышивку. Готовые изделия все желающие смогут приобрести себе на память.

Северян также ждет танцевально-песенно-игровая программа «Северные игромы». На открытой площадке творческие коллективы представят традиционные игры, хороводы и сказки, вошедшие в «Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Мурманской области». Во время «Песенного круга» участники представят визитные карточки, расскажут о своих городах и фольклорных коллективах и подарят яркие запоминающиеся концертные выступления.

Каждый год праздник фольклора привлекает внимание к народным обрядам, обычаям, играм, изделиям декоративно-прикладного творчества, в которых отражается духовная красота и сила народа, пробуждается интерес к фольклорным истокам искусства и творчества.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /