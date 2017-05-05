На Кольском Севере продолжается работа по подготовке юных северян к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций

Тем более что приближаются длительные летние каникулы, и вопрос обеспечения безопасности подрастающего поколения становится актуальным. Потому различные профилактические мероприятия о мерах безопасности жизнедеятельности проводятся постоянно. Ведь, когда о рисках рассказывают профессиональные спасатели, то знания, полученные на подобных занятиях, дети смогут применить на практике в случае необходимости.

Так, представители инспекторского участка г. Апатиты Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области приняли участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которого объяснили ребятам правила безопасного поведения на водоемах в период распадения льда и, конечно же, во время летнего отдыха.

Профилактические мероприятия проходят и в дошкольных учреждениях региона. К примеру, Евгений Иванов, государственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка г. Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области, провел учебно-показательные занятия для детей в местном ДОУ №30.

Юные северяне узнали, как не стать жертвой водной стихии, как помочь человеку, попавшему в беду. Также им продемонстрировали средства спасения и показали тематические видеоролики по правилам безопасного поведения на водоемах.

Однако, несмотря на то, что детям важно с самого маленького возраста знать и соблюдать элементарные правила безопасности, все же, главная роль в обеспечении детской безопасности возлагается на родителей или опекунов. Потому представители спасательного ведомства напоминают: не оставляйте детей без присмотра взрослых, не отпускайте одних на водоемы и потенциально опасные территории, объясняйте и рассказывайте им о рисках для жизни и здоровья.

Уважаемые родители!

Для повышения знаний по безопасности детей существует интернет-портал детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ. На портале размещены тематические видеофильмы, памятки, библиотеки. Детям будут интересны интернет игры, также можно познакомиться с рекомендациями, которые разработаны представителями спасательного ведомства специально для родителей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей со стационарного телефона «01», с мобильного - «101» или «112».

Главное управление МЧС России по Мурманской области