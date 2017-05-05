Подготовка к пожароопасному сезону. Инспекция Мурманской авиабазы. Озвучим список первоочередных задач

Яков Осетров.

Подготовка к пожароопасному сезону. Заместитель губернатора Евгений Никора и министр природных ресурсов и экологии Эльвира Макарова сегодня проинспектировали Мурманскую авиабазу. С коллективом обсудили самые разные проблемы, в том числе нестабильность зарплаты. Если специалисты уйдут, - новый состав надо готовить, а это дорого - обучение от 170 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Специалисты предлагают иной выход из ситуации.

Начальник ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны лесов" Валерий Яковенко: "Изменения внесены в устав предприятия, и расширили сферу деятельности, приносящей доход, чтобы могли работники дополнительно где-то трудиться, начиная от уборки снега с крыш, поскольку все имеют допуски, и заканчивая другими хозяйственными работами".

На охране сотрудников авиабазы - 9,5 миллионов гектаров. И хотя пока еще лежит снег, в условиях заполярного климата, - тепло может нагрянуть в любой момент, поэтому уже сегодня должна быть готовность номер один. Десантникам ставят задачи - усилить профилактику среди туристов и рыбаков, проверить исправность техники, наличие запасных инструментов, провести учения. Первые - уже через несколько дней - в Ловозере.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Последнее значимое мероприятие осталось 11 мая - - тренировки пожарников с использованием вертолёта и вышки. Тренировки авиадесантной группы. Тогда с 12 мая мы будем считать, что полностью готовы к пожароопасному сезону".