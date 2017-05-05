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05.05.2017 13:30

"Вахта памяти". В столице Заполярья состоялась традиционная акция

Наталия Бурдина.

Сегодня в заполярной столице - "Вахта памяти". В предпраздничные дни акция во всех городах-героях. В Мурманске - ветераны, школьники, воспитанники детских садов возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову. Больше ста учеников стоят в почетных караулах - возле  мемориалов, обелисков и памятных досок.
Ученица школы № 1 г. Мурманска Анна Волкова: "Это очень важно, потому что свою историю жизни нужно знать обязательно, это очень важно".
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин г. Мурманска и Мурманской области Лев Васильевич Журин: "Сейчас очень приятно и когда вооруженные силы наши укрепили, здорово, причем укрепили, и ветеранское движение - те, кто живы, активно включились в работу с молодежью, посещение различных мероприятий".
Большие празднования - 9 мая. В Мурманске - в 10 утра на главной площади города. Парад войск - шествие к мемориальному комплексу "Защитникам Советского Заполярья". В 11 часов - также в центре - 57-я легкоатлетическая эстафета памяти Бредова и Пробег Мира. В 13:00 всех приглашают на массовые гулянья - на Пяти Углах, проспекте Кольском, Семеновском озере и в Росляково.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "С 13 часов будет концерт, играть музыка, а потом гала-программа "Поклонимся великим тем годам", ну, а в 22 часа с Абрам-Мыса будет произведен праздничный торжественный салют. Дорогие мурманчане, я приглашаю вас всех на этот праздник, чтобы мы вместе прошли по улицам нашего города, вспомнили тех, благодаря кому мы живем, растут наши дети, внуки и над нами мирное небо. С праздником!"
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