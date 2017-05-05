В Североморске сегодня ночью полицейские задержали подозреваемого в повреждении памятника времен войны

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной сегодня ночью в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и изобличен в акте вандализма по отношению к памятнику времен Великой Отечественной войны – торпедному катеру ТКА-12, который был поврежден 22 апреля в результате возгорания.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности безработный житель Североморска 1996 года рождения признался в содеянном. Северянин пояснил, что 22 апреля, находясь на площади Мужества в состоянии алкогольного опьянения, он заметил автомобильную покрышку недалеко от катера и, используя растворитель, который заранее взял из дома, поджег ее. Пламя от покрышки перекинулось на памятник, который в результате возгорания был поврежден.

По факту вандализма вчера дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Подозреваемый в акте вандализма находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)