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05.05.2017 16:10

В Мурманской области в преддверии Дня Победы участковые уполномоченные полиции поздравляют жителей Заполярья

Участковые уполномоченные полиции Мурманской области присоединились к поздравлениям жителей Заполярья с 72-й годовщиной Победы.

В преддверии 9 мая сотрудники полиции подготовили специальные листовки, на которых размещены контактная информация (телефоны и адреса опорных пунктов) и текст поздравления с Днем Победы. Каждая листовка – именная, с фотографией участкового уполномоченного и его фамилией, именем и отчеством.

В Мурманске руководство городского управления МВД России приняло решение о проведении специальной акции - участковые уполномоченные полиции в преддверии 9 мая раздают листовки жителям участков и размещают их в подъездах жилых домов во время обхода обслуживаемой территории.

Так, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску Данил Кошелев вместе с листовками жителям города на своей территории раздал георгиевские ленточки, поздравив их с Днем Победы. Дополнительно полицейский побеседовал с гражданами, напомнив им о профилактике дистанционных мошенничеств.

Стоит отметить, что поздравления участковых уполномоченных полиции с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне организованы и проводятся в преддверии Дня Победы на территории всего региона.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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