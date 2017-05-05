Подведены итоги XI региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок»

В Мурманске состоялось подведение итогов XI региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок».

Жюри региональной выставки просмотрело 561 работу учащихся детских школ искусств и определило 99 лауреатов I,II,III степеней и 16 дипломантов выставки в трех возрастных группах и пяти номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Станковая живопись», «Графика», «Скульптура» и «Коллективная работа».

Используя разнообразные техники, методики и материалы, юные художники смогли раскрыть глубину чувств, настроения и характера героев художественных произведений известных русских писателей Алексея Толстого и Корнея Чуковского, зарубежных писателей Чарльза Диккенса, Льюиса Кэрролла и Виктора Гюго. Некоторые работы посвящены родному городу, окружающему миру и нашей северной природе.

Обладателями Гран-при стали воспитанницы учащихся детской художественной школы №1 п. Никель - Ирина Герасимчик, Ксения Ступникова и Александра Шарафутдинова за коллективную работу «Рябиновое настроение».

В экспозиции выставки детского художественного творчества «В мире красок» представлены работы учащихся в возрасте от 6 лет до 18 лет 28 детских школ искусств городов и поселков Мурманской области.

Учредитель выставки «В мире красок» - Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организаторы - Мурманский колледж искусств и Мурманский областной художественный музей.

Выставка будет работать до 28 мая выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, улица С. Перовской, д. 3).



Комитет по культуре и искусству Мурманской области