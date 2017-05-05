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05.05.2017 15:50

Городская детская библиотека «Мир Детства» г. Снежногорск присоединились к VIII международной акции «Читаем детям о войне-2017»

Городская детская библиотека «Мир Детства» г. Снежногорск и учащиеся школ №№ 266 , 269 присоединились к VIII международной акции «Читаем детям о войне-2017», организованной Самарской областной детской библиотекой.

Сотрудники библиотеки одновременно со всеми учреждениями-участниками акции стали читать вслух для первоклассников и учеников третьих классов лучшие литературные произведения о войне.
В начале встречи ребятам напомнили летопись суровой войны и предложили для чтения произведения о ратном и трудовом подвиге мальчишек и девчонок, приближавших вместе со взрослыми Победу. Это рассказы Анатолия Митяева из книги «Письмо с фронта», Анны Печерской «Дети – герои Великой Отечественной войны», отрывки из серии книг о великих битвах Сергея Алексеева и Феликса Семяновского «Повесть о фронтовом детстве». Ярким заключением акции стало прочтение стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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