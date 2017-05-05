Воспитанники Мурманского центра социальной помощи семье и детям приняли участие в часе чтения «Читаем детям о войне»

В преддверии Дня Победы Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приняла участие в акции «Читаем детям о войне».

Для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям прозвучали стихи поэтов Михаила Владимова, Сергея Михалкова, Андрея Усачева и других авторов, а также мелодии знаменитых песен «Катюша» и «День Победы». Дети познакомились с путеводителем «Военных лет святая память», который посвящен памятникам воинской славы родного города Мурманска, посмотрели электронную презентацию «Великая война – великая Победа». В заключение ребята смастерили праздничные открытки для своих родных.



/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/