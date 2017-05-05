В Мурманской области сотрудники Росгвардии за сутки задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске

4 мая 2017 года сотрудники вневедомственной охраны Мурманской области задержали двух граждан, скрывавшихся от органов дознания и объявленных в федеральный розыск. Информация о разыскиваемых полицией гражданах ежедневно доводится до заступающих на дежурство сотрудников Росгвардии и отрабатывается во время несения службы.

В Апатитах в рамках взаимодействия с уголовным розыском сотрудники вневедомственной охраны отрабатывали места возможного нахождения 26-летнего местного жителя, уклоняющегося от административного надзора и разыскиваемого полицией. В районе дома, где данный гражданин проживает, сотрудники Росгвардии обратили внимание на схожего по приметам мужчину и решили его остановить. Заметив патрульный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудник Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району, при проведении планового обследования охраняемых объектов, расположенных в п. Териберка, заметил около одного из домов по ул. Пионерская мужчину, ориентировка на которого была передана сотрудникам Росгвардии. Житель п. Пушной разыскивался полицией как подозреваемый в совершении кражи паспорта. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.



Группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области



