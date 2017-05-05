Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
05.05.2017 14:30

В Мурманской области сотрудники Росгвардии за сутки задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске

4 мая 2017 года сотрудники вневедомственной охраны Мурманской области задержали двух граждан, скрывавшихся от органов дознания и объявленных в федеральный розыск. Информация о разыскиваемых полицией гражданах ежедневно доводится до заступающих на дежурство сотрудников Росгвардии и отрабатывается во время несения службы.
В Апатитах в рамках взаимодействия с уголовным розыском сотрудники вневедомственной охраны отрабатывали места возможного нахождения 26-летнего местного жителя, уклоняющегося от административного надзора и разыскиваемого полицией. В районе дома, где данный гражданин проживает, сотрудники Росгвардии обратили внимание на схожего по приметам мужчину и решили его остановить. Заметив патрульный автомобиль, подозреваемый попытался скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудник Отдела вневедомственной охраны по Кольскому району, при проведении планового обследования охраняемых объектов, расположенных в п. Териберка, заметил около одного из домов по ул. Пионерская мужчину, ориентировка на которого была передана сотрудникам Росгвардии. Житель п. Пушной разыскивался полицией как подозреваемый в совершении кражи паспорта. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Группа информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 62.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.