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05.05.2017 14:10

За минувшие сутки в Мурманской области зафиксирован один случай возгорания сухой травы

Несмотря на кажущуюся безобидность травяных палов, такие возгорания крайне опасны. Как правило, виновниками травяных палов являются люди. При этом сжигать сухую траву, как и разводить костры, запрещает закон. И дело даже не в ущербе и без того скудной северной растительности, которая долго приходит в себя после таких пожарищ. Горящая трава в большинстве случаев – предвестник серьёзных ЧП.

По статистике, большинство случаев поджога травы – это шалость с огнём детей, поэтому пожарные, обращаются к родителям с просьбой провести профилактическую беседу, ведь материальная, а в случае крупного ущерба и уголовная ответственность за проделки своих отпрысков целиком ляжет на родительские плечи.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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