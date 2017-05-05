Пенсии и пособия, выплачиваемые ветеранам Великой Отечественной войны в Мурманской области по линии ПФР

В Мурманской области проживает более 4000 ветеранов Великой Отечественной войны.

В соответствии с действующим пенсионным законодательством инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и не вступившие в новый брак, имеют право на получение двух пенсий: страховой пенсии по старости и государственной пенсии.

С 1 апреля 2017 года средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны составляет более 41000 руб., у участников Великой Отечественной войны – свыше 44000 руб. Средний размер пенсии награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» составляет более 33000 руб. Пенсии вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, превышает 32000 руб.

Кроме того ветераны Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО).

В 2017 году размер ЕДВ для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, составляет более 4700 руб., для участников Великой Отечественной войны — свыше 3500 руб., для военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии – более 1250 руб., для граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - превышает 2600 руб., для членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны – около 1400 руб.; для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами – почти 3700 руб. (а для граждан этой категории, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, сумма ЕДВ составляет свыше 4800 руб.).

Размер ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран. В Мурманской области 738 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей установлена выплата в размере 1000 руб. По 500 руб. в месяц выплачивается 435 военнослужащим, проходившим военную службу не менее шести месяцев в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, вдовам военнослужащих, погибших на войне и умерших инвалидов войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области