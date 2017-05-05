Вниманию автомобилистов. Ограничение движения на майские праздники

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка в Мурманске во время проведения праздничного военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов,

09 мая 2017 года

1. Освобождаются от транспорта:

- ул. Пушкинская от дома № 3а до ул. Воровского с 00.00 до 19.00

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. С. Перовской с 00.00 до 11.00

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна с 00.00 до 21.00

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» до 20.00 ( освобождена с 00.00 05.05.2017)

- ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна с 00.00 до 20.00;

- ул. Профсоюзов, от ул. С. Перовской до ул. Коминтерна с 06.00 до 14.00

- просп. Ленина (от ул.Книповича.), ул. К. Либкнехта, ул.Челюскинцев, проспект Героев- Североморцев по маршруту праздничного шествия к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Вов 1941-1945 77.» с 06.00 до 14.00;

- ул. Александрова с 06.00 до 22.30;

- разворотные кольца общественного транспорта в районе ОАО «НК «Роснефть- Мурманскнефтепродукт» АЗС № 7 (ул. Коминтерна д. 1), дома № 2/47 по ул. Гаджиева с 06.00 до 14.00.

2. Перекрывается движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

- по ул. Пушкинской от дома № 3а до ул. Воровского, с 00.00 до 19.00

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. С. Перовской с 00.00 до 11.00;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна с 00.00 до 21.00;

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна, с 00.00 до 20.00;

-по ул. Профсоюзов, от ул. С. Перовской до ул. Коминтерна, с 06.00 до 09.00;

- по просп. Ленина, от ул. Комсомольской до ул. К. Маркса с 08.00 до 09.00

-по ул. Лесной, от пересечения автоподъезда к пристани Абрам-мыс и подъездной дороги к мемориальному комплексу 1 корпуса ПВО с 20.00 09 мая 2017 до 00.00 10 мая 2017;

3. Перекрывается движение всех видов транспорта:

- по просп. Ленина, от ул. Книповича до ул. К. Маркса с 09.00 до 14.00;

- по ул. Профсоюзов, от ул. С. Перовской до ул. Коминтерна с 09.00 до 14.00;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 09.00 до 21.00;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. С. Перовской, с 09.50 до 11.00;

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна, с 09.00 до 20.00;

- просп. Ленина (от ул. Книповича Н.М.), ул. К. Либкнехта, ул. Челюскинцев, просп. Героев- Североморцев с 11.00 до окончания праздничного шествия. По мере прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части, движение транспорта будет восстановлено.

-ул. Александрова с 11.00 до 22.30.

4. Приостанавливается движение всех видов транспорта

пр. Ленина (от памятника А. Бредову)- ул. К. Маркса – ул.Буркова, ул. Книповича- пр. Ленина (до памятника А. Бредову), с 10.50 до 12.00. (проведение 57-ой Традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной памяти Героя Советского Союза А.Бредова и 21-го легкоатлетического пробега Мира).

По мере прохождения колонн участников шествия и освобождения проезжей части, движение транспорта будет восстановлено.

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, просим жителей и гостей областного центра убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений.

Также напоминаем о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде.



ОБ ДПС поздравляет мурманчан и гостей города с праздником Великой Победы!