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05.05.2017 11:58

Творческие коллективы Северного флота подготовили праздничную программу в честь Дня Победы

Драматический театр и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота подготовили праздничную программу, посвященную 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Выездная бригада ансамбля отправится на гастроли в Вологодскую область для поздравления военнослужащих Северного флота, дислоцированных в гарнизоне Кипелово. Также спланированы концерты для жителей Вологды. С 6 по 9 мая артисты ансамбля будут выступатьть ежедневно.

Уже состоялись несколько концертов творческого коллектива перед военнослужащими Североморского гарнизона. 30 апреля флотские артисты выступили в 1469 Военно-морском клиническом госпитале МО РФ, а 1 мая - в Доме офицеров Северного флота перед личным составом соединений ракетных, десантных, противолодочных кораблей.
6 мая в Североморске во Дворце культуры «Строитель» в 16:30 артисты Драматического театра Северного флота представят спектакль «Рядовые» для участников торжественного собрания в честь Дня Победы.
7 мая в 18:00 в городе-герое Мурманске в Драмтеатре Северного флота состоится представление «Я близко, Я рядом, Я здесь!»
8 мая в 16:00 в клубе центра связи Северного флота пройдёт спектакль «Рядовые».

Пресс-служба Северного флота
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