В Североморске проходит генеральная репетиция военного парада

Елена Сивонен.

Сегодня вечером в 20.00 - в центре Мурманска - большое построение, шествие военнослужащих, прохождение механизированной техники. Парад Победы - 9 Мая. Долина Славы примет гостей 7 числа, то есть уже в это воскресенье. Приезжают, как правило, тысячи человек. Не только жители региона, но со всей страны. Движение транспорта ограничат. С 10 утра до 16 часов. Объезд - через Приречный по Лоттинской дороге. Митинг памяти в Долине Славы - в полдень. Затем парад воинских частей Северного флота. Работа палаточного лагеря. Выставка современной и исторической военной техники и оружия.