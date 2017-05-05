Принять присягу, служить Отечеству и своему народу. В Мурманске впервые прошел сбор отрядов юнармейцев

Светлана Деменева.

В Мурманске впервые прошел сбор отрядов юнармейцев. Создали штаб местного отделения. Согласно Уставу, в преддверии празднования Дня Великой Победы, ребята принимают присягу, заявляют о готовности служить Отечеству и своему народу. В областном центре сейчас 22 отряда, но заявления продолжают поступать и скорее всего, к осени, количество возрастет.

Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Частично эти отряды - бывшие военно-патриотические объединения школьников. У нас их было достаточно много, но сегодня это своеобразные юнармейские отряды. Работа предстоит с ними достаточно интересная - это и военно-патриотические мероприятия, и гражданские, и спортивные мероприятия. В настоящее время формируется план".

Уже сегодня юнармейцы несут "Вахту памяти" - стоят в почетном карауле. Три мурманских отряда примут участие и в праздничном Параде Победы - 9 Мая. Впервые. Это решение Министерства обороны.

Член регионального штаба "Юнармии" в Мурманской области Василий Буров: "Мы понимаем, что тот такт и строевой шаг, когда идут дети, коробка - 47 человек и сзади маленькие и как-то поддерживать строй. Они стараются, я могу вам сказать, что всем тяжело и занятия были таки жесткие, и понимают, и с удовольствием этим занимаются".





