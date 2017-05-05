Перекличка городов-героев. Мурманск-Севастополь - о предстоящем праздновании Дня Победы

Елена Белкина.

Два морских форпоста России. Мурманск-Севастополь. Предпраздничная перекличка. Взаимные поздравления от представителей обоих городов-героев, у которых общее - преемственность поколений, сохранение исторической памяти, поисковое движение, - это главные темы часового общения в эфире.

Региональный координатор партийного проекта "Историческая память", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Много ребят мурманчан поступают в высшее военное училище Севастополя. В прошлом году город - герой Мурманск принимал слет городов-героев и в составе участников была большая группа севастопольцев, которые были поражены Мурманском, патриотической работой, гостеприимством. Видеомост - это продление связи двух городов-героев".

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Мы знаем героизм города Севастополя, который по настоящему сражался, боролся за каждый квадратный метр своей земли, также и город Мурманск. Я хотел бы всех вас, уважаемые севастопольцы, поздравить с наступающим праздником Днем Победы - это самый святой праздник в жизни нашей страны, который чтят все - от мала до велика".

На расстоянии - ветераны и школьники - о подготовке к 9 Мая, об участии во Всероссийских акциях "Бессмертный полк" и "Письма Победы". Ребята из 44-й мурманской школы адресовали своим родным - солдатам Великой Отечественной войны, которых не видели и не увидят, но знают об их подвиге, - уже 150 посланий.

Виктория Нестеркина: "Я горжусь, что одним из людей защитивших счастье, мое детство, был мой прадед Крупский Иван Ефимович. Для меня он не просто ветеран Великой Отечественной войны, а настоящий герой, мой прадедушка был участником парада Победы на Красной площади в Москве в 1945".