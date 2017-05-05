Светлана Виденеева: Жители североморского «спецдома» без жилья не останутся

5 мая Октябрьский районный суд рассмотрит дело пенсионерки Любови Дюбы к правительству Мурманской области. Любовь Дюба – жительница североморского «спецдома», которая решила покинуть один из самых комфортных «домов престарелых» в СЗФО и через суд добивается возвращения ей жилья. О причинах этой ситуации мы решили поговорить с заместителем министра социального развития Светланой Виденеевой.

Как пояснила замминистра, с 1 января этого года, «спецдом» в ЗАТО Североморск получил статус государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск». Решение вынужденное, поскольку изменилось федеральное законодательство, которое строго регламентировало виды и формы социального обслуживания.

До изменений законодательства было много проще: пенсионер сдавал свое жилье, а за это получал благоустроенную квартиру в «спецдоме». Из затрат – оплата коммунальных услуг, на которые «постояльцы» еще и субсидии получали. Из плюсов – полный пансион, все в одном корпусе: от столовой и медицинского обслуживания, до парикмахера и молельной комнаты.

Изменения законодательства не предусмотрели предоставление жилых помещений в специальных домах, как вид деятельности. Это перестало быть социальной услугой и учреждение Минсоцразвития потеряло право ее оказывать.

«Ряд субъектов РФ, например, Московская область, республика Коми пошли по пути ликвидации «спецдомов» и передали здания муниципалитетам с правом проживания граждан в муниципальном жилом фонде, – рассказывает Светлана Виденеева. – Мы также предложили администрации ЗАТО Североморск принять в собственность спецдом для одинокий престарелых. Муниципалитет отказался, указав на отсутствие средств на содержание объекта».

Единственным вариантом сохранить «спецдом» оказалось перейти на условия стационарного круглосуточного проживания с оплатой 75% среднедушевого дохода, с проживанием в квартирах повышенной комфортности и круглосуточном обслуживании специалистами.

«Большинство жителей «спецдома» с пониманием отнеслись к изменениям. Это одинокие люди и наше учреждение стало для них настоящим домом, – комментирует замминистра. – Есть и группа недовольных, которые категорически против перехода на стационарное обслуживания по разным причинам. Вопросы их жизнеустройства мы решаем индивидуально».

Так министерство поддерживает позицию Любови Дюбы в суде, которая решила покинуть «спецдом» и требует от правительства возвращения ей жилья. Причина простая – для выполнения ее понятных и законных требований не проработан законный механизм, а решение суда в пользу пенсионерки станет правовым основанием для внеочередного обеспечения жилым помещением или основанием для приобретения жилого помещения за счет средств бюджета.

Есть и более сложные случаи. Например, пенсионерка Светлана Брегвадзе переехала в «спецдом» из двух комнат коммунальной квартиры в п. Верхнетуломский, в которых жила по договору социального найма. Сегодня она не согласна с изменившимися условиями пребывания в учреждении и требует предоставить ей в собственность отдельную квартиру в Североморске или Мурманске. Собственная квартира у нее была, но свою «трешку» она продала незадолго до переезда в «спецдом».

«Мы предложили ей несколько вариантов равноценного жилья в Кольском районе. Муниципалитет был готов отремонтировать те две комнаты в коммунальной квартире, из которых она въехала в спецдом, – рассказывает Светлана Виденеева. – Однако, от всех предложенных вариантов Светлана Брегвадзе отказалась. Но в любом случае, мы продолжаем искать компромиссные варианты и ни один человек, проживающий в стационарных условиях в Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск не будет лишен жилья, не останется на улице. Все окончательные решения будут носить исключительно законодательное обоснование».