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05.05.2017 13:00

В Мурманске подведены итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В конкурсе приняли участие 18 хоров детских школ искусств, коллективов ветеранов войны и труда учреждений культуры из городов Мурманской области. Конкурсанты исполнили русские народные песни в исполнении a capella и разнообразные произведения композиторов-классиков.

По итогам конкурсного отбора жюри наградило дипломами лауреатов I степени хоровые коллективы учащихся мурманской детской музыкальной школы № 5 и музыкальной школы города Оленегорска, молодёжный хор «Victoria» Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова, народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Хоровые коллективы, лауреаты I степени регионального этапа, допущены к участию во II окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Финальный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в ноябре 2017 г. Москве.

Учредителем регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля является Комитет по культуре и искусству Мурманской области. 


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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