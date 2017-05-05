В Мурманске подведены итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. В конкурсе приняли участие 18 хоров детских школ искусств, коллективов ветеранов войны и труда учреждений культуры из городов Мурманской области. Конкурсанты исполнили русские народные песни в исполнении a capella и разнообразные произведения композиторов-классиков.

По итогам конкурсного отбора жюри наградило дипломами лауреатов I степени хоровые коллективы учащихся мурманской детской музыкальной школы № 5 и музыкальной школы города Оленегорска, молодёжный хор «Victoria» Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова, народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Встреча друзей» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Хоровые коллективы, лауреаты I степени регионального этапа, допущены к участию во II окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Финальный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в ноябре 2017 г. Москве.

Учредителем регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /