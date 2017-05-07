День семейного отдыха «Этот День Победы» в Мурманском областном краеведческом музее

7 мая в 14.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) состоится День семейного отдыха, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» музейный педагог расскажет мурманчанам о боевых действиях во время Великой Отечественной войны в Заполярье.

Посетители услышат по репродуктору объявление Юрия Левитана о начале войны, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка и узнают об особенностях русской винтовки Сергея Мосина, быте мурманчан в тылу, о героическом труде и страшных бомбёжках города. Сотрудник музея продемонстрирует посетителям работу сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги.

Мероприятие направлено на формирование патриотического сознания у подрастающего поколения.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области