Областной драматический театр приглашает мурманчан на спектакль «Не покидай меня»

9 мая в 19.00 на малой сцене областного драматического театра (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится показ благотворительного спектакля «Не покидай меня».

На спектакль приглашены ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, а также представители национально-культурных объединений Мурманской области.

«Не покидай меня…» – баллада о мужестве и героизме женщин на войне. Известный белорусский драматург Алексей Дударев рассказывает о девчонках-разведчицах, которым предстояло выполнить особо важное задание с болью, восхищением и чувством ужасающей несправедливости девичьей судьбы.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Сергей Гронский, Валерий Журавлев, артисты – Алексей Воронин, Юлия Денежкина, Ольга Вирту, Мария Лобова, Наталья Молчанова, Олеся Трум и Тамара Шагвалеева.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области