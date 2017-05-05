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05.05.2017 11:20

В Мурмашинском центре помощи детям "Журавушка" состоялся "круглый" стол для выпускников 2016-2017 учебного года "Шаг в будущее"

Мероприятие началось с самопрезентаций будущих выпускников. В этом году изменился формат проведения мероприятия вместо привычных слайдов, педагоги и воспитанники представили видеорепортаж "О будущих выпускниках". В своих интервью каждый рассказал о том, какую профессию он выбрал, что привлекает его в профессии, где она востребована и в каком колледже мечтает учиться.

Затем воспитанникам было предложено пройти несколько испытаний и на деле показать свою компетентность в решении социальных и бытовых ситуаций. Ребята хорошо справились с заданием, рассказали и показали, какие блюда можно приготовить из определенного набора продуктов, технологию их приготовления, как оказать себе первую помощь, как обустроить свое жилье и самое главное оценили степень своей готовности к самостоятельной жизни.
На мероприятии подводились итоги работы по профориентации и самоопределению выпускников Центра. Педагог-психолог дала оценку психологической готовности воспитанников, врач рассказала, соответствует ли выбранная профессия состоянию здоровья молодых людей, воспитатели отметили слабые и сильные стороны своих воспитанников.
Участники круглого стола обсудили уровень подготовки выпускников к самостоятельной жизни, условия поступления в образовательные организации и наметили мероприятия по дальнейшему сопровождению воспитанников. Все единодушно пожелали успехов ребятам в период подготовки и сдачи экзаменов, ведь это один из основных шагов к достижению поставленной цели.

Министерство образования и науки Мурманской области
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