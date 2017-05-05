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05.05.2017 11:00

В УФССП по Мурманской области состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, историком-краеведом, почетным гражданином Города-героя Мурманска Журиным Львом Васильевичем, Лиотвейзен Константином Владимировичем, Мартыновым Ювеналием Ивановичем.

Журин Лев Васильевич служил автоматчиком в 16-м отдельном стрелковом батальоне 16-й армии Дальневосточного фронта. В составе 79-й стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией.
Мартынов Ювеналий Иванович служил в стрелковой роте, которая участвовала в боях с недобитыми подразделениями вермахта и частями украинской повстанческой армии (УПА).
Почетные гости рассказали сотрудникам Службы много интересных и малоизвестных фактов о трагических событиях Великой Отечественной войны, а также о событиях после ее окончания.
Главный судебный пристав Мурманской области Василий Ларин по завершении встречи поблагодарил ветеранов, вручил им памятные подарки и сувениры, поздравил ветеранов с наступающим праздником и пожелал им здоровья и долгих лет жизни.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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