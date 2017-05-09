Поздравление прокурора Мурманской области Василия Щербакова с Днём Великой Победы

Дорогие наши ветераны! Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с самым светлым и дорогим сердцу каждого россиянина праздником-Днём Победы!

Победа в Великой Отечественной войне- символ величия нашей страны, образец беззаветной любви и преданности Родине, урок мужества и героизма грядущим поколениям.

Прошло 72 года с момента окончания тяжелейшего периода истории России. Пройдя через жестокие сражения и потери, через разруху и голод, наш народ остановил фашизм- одно из самых страшных бедствий человечества.

9 мая- праздник, который объединяет всех нас и вызывает чувство гордости за великий народ-Победитель.

Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе радость победы и горечь утрат. Нет ни одного дома, который бы война обошла стороной.

В этот день радости и скорби мы отдаём дань памяти павшим и низко кланяемся всем ныне живущим участникам тех героических событий.

Низкий поклон победителям за возможность жить и трудиться в свободной стране!

Память о бессмертном подвиге советских воинов, тружеников тыла, ценой неимоверных усилий защитивших родную землю, останется в наших сердцах, имена их навеки вписаны в историю Отечества.

Свою весомую лепту в Великую Победу, а затем и в послевоенные годы, внесли работники прокуратуры, стоявшие на страже законности и правопорядка.

Сколько бы ни минуло лет с победного 9 мая 1945 года, в сердцах всех поколений россиян всегда будет жить святая память о Великой Победе!

Желаю вам доброго здоровья, мирного неба над головой, добра, исполнения надежд!

Прокуратура Мурманской области