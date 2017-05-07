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07.05.2017 15:00

Сегодня - День создания Вооруженных сил России

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная военная организация России, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий нашей страны, отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами России. 7 мая 1992 года Президентом РФ было подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооружённых Сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.

Российские Вооружённые Силы имеют трёхвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения вооружения, серьезно упростить взаимодействие различных видов Вооружённых Сил и удешевить систему управления войсками. В настоящее время Вооружённые Силы структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот; два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска; а также войска, не входящие в виды Вооруженных Сил, Тыл Вооруженных Сил, Служба расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.
ВС России на сегодняшний день — это одни из крупнейших вооружённых сил мира, численность их личного состава составляет более 1 000 000 человек. Штатная численность устанавливается Указом Президента Российской Федерации, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, а органом управления вооруженными силами является Министерство обороны РФ. Также Вооружённые силы России отличаются наличием крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки.

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