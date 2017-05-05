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05.05.2017 09:58

УФСБ России по Мурманской области выявлен факт нарушения воздушного законодательства Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров)

Так, один из жителей г. Мурманска осуществил запуск и управление полетом беспилотного воздушного судна в районе режимного предприятия г. Мурманска с целью проведения аэросъемки в личных целях без получения соответствующих разрешений, при этом создав угрозу функционирования данного объекта и здоровью его сотрудников.

В соответствии с пунктом 52 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, установлен разрешительный порядок использования воздушного пространства классов А, С и G беспилотным летательным аппаратам на основании плана полета воздушного судна и полученного разрешения на использование воздушного пространства.
В результате владелец квадрокоптера, по инициативе УФСБ России по Мурманской области привлечен УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора к административной ответственности, предусмотренной часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа.
УФСБ России по Мурманской области в преддверии празднования Дня Победы напоминает о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере использования беспилотных воздушных судов (квадрокоптеров), в том числе в местах массового скопления людей.

Пресс-служба УФСБ России по Мурманской области

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