Студентка Мурманского колледжа искусств Мария Терехова стала дипломантом VIII Международного конкурса юных музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах программы «Серебряные звуки»

В Петрозаводске прошел VIII Международный конкурс юных музыкантов-солистов, исполнителей на духовых и ударных инструментах программы «Серебряные звуки».

Более 200 юных музыкантов, представивших регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья, продемонстрировали свои исполнительские способности на флейте, гобое, кларнете, фаготе, саксофоне, валторне, тромбоне, тубе, ударных инструментах.

Мурманский колледж искусств на конкурсе представила студентка Мурманского колледжа искусств Мария Терехова, которая стала дипломантом конкурса, а концертмейстер Лилия Мифтахова награждена дипломом «Лучший концертмейстер».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области