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07.05.2017 12:00

Ансамбль танца «Радость» приглашает мурманчан и гостей города на концерт «Свет и радость мы приносим людям!»

7 мая в 15.00 заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» приглашает мурманчан и гостей города на концерт «Свет и радость мы приносим людям!», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал).

Танцевальный коллектив закрывает свой 39 творческий сезон яркой концертной программой. Репертуар ансамбля насчитывает более 200 постановок: детские танцевальные картинки, номера «Золотого фонда хореографии», современные и народные танцы.
Артисты подарят зрителям хореографические композиции «Кольские самоцветы», «Брови», «Кострома», «Греческая сюита», «Вербунк», «Северные игры» и многие другие.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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