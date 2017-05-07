Жительница г.Мончегорска, организовавшая занятия проституцией, заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей

Прокуратурой г. Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении северянки, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Как установлено в ходе предварительного следствия, в целях извлечения материальной выгоды северянка подыскала женщин, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, установила систему оплаты, принимала заказы от клиентов, при поступлении заказа организовывала сбор и доставление женщин, оказывающих услуги, осуществляла расчеты с клиентами, контролировала время оказания сексуальных услуг.

Преступная деятельность подсудимой по организации занятий проституцией была пресечена в результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориальных подразделений УМВД России по Мурманской области.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал женщину виновной в деяниях, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, и приговорил ее к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области