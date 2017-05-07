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07.05.2017 11:00

Жительница г.Мончегорска, организовавшая занятия проституцией, заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей

Прокуратурой г. Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении северянки, обвинявшейся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Как установлено в ходе предварительного следствия, в целях извлечения материальной выгоды северянка подыскала женщин, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждение, установила систему оплаты, принимала заказы от клиентов, при поступлении заказа организовывала сбор и доставление женщин, оказывающих услуги, осуществляла расчеты с клиентами, контролировала время оказания сексуальных услуг.
Преступная деятельность подсудимой по организации занятий проституцией была пресечена в результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками территориальных подразделений УМВД России по Мурманской области.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал женщину виновной в деяниях, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, и приговорил ее к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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