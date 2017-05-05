В Оленегорске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в квартирной краже

В отдел полиции города Оленегорска с заявлением о краже из его квартиры ул. Строительная обратился местный житель 1969 года рождения. По словам заявителя, у него похитили телевизор стоимостью 3 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в гостях у него находились двое знакомых мужчин, с которыми он распивал спиртное. Возможно, они воспользовались невнимательностью хозяина квартиры, так как именно после ухода гостей он обнаружил пропажу имущества.

Приметы предполагаемых воров были переданы дежурным нарядам патрульно-постовой службы полиции. В ходе специальных мероприятий подозреваемых задержали. Оба неработающие, ранее судимые за кражу и ограбление мужчины 1971 и 1965 годов рождения признались в содеянном. На момент задержания полицейскими они находились на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что на них составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ.

Похищенное имущество изъято. По факту кражи в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области