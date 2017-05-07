В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат решать логические задачки перед показом спектакля

7 мая в 11.30 и 14.00 (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21А) перед показом спектакля «Горькая память войны» педагоги Центра развития интеллекта «Пифагорка» научат юных северян решать логические задачи.

Во время мастер-класса ребята познакомятся с некоторыми основами работы на счетах и прорешают примеры. В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан) подходит для детей от 4 до 12 лет, развивает самостоятельность, инициативность и умение критически оценивать себя.



/Мурманский областной театр кукол/