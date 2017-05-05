В Мурманской области проходит детский творческий конкурс листовок о летнем пожароопасном периоде

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявило о начале конкурса детского рисунка «Защитим лес!». В свою очередь Главное управление МЧС России по Мурманской области совместно с региональным Управлением ГОЧСиПБ, Мурманским областным Советом ВДПО и при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области проводит детский конкурс листовок «Летний пожароопасный период», посвященный 125-летию ВДПО и 90-летию ГПН.

В адрес организаторов творческого состязания уже поступают конкурсные работы, а завершится их прием 15 (пятнадцатого) мая 2017 года.

Напоминаем, в Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.

Работы участников должны раскрывать тему «Культура безопасности жизнедеятельности» и посвящены актуальным аспектам развития пожарно-спасательного дела, включая направление – пожарное добровольчество, а также демонстрировать работу спасателей и пожарных.

С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области в разделе «Анонсы».

Главное управление МЧС России по Мурманской области