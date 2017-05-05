В УФСИН открылась выставка авиамоделей Великой Отечественной войны

В актовом зале УФСИН России по Мурманской области открылась экспозиция авиамоделей самолётов времён Великой Отечественной войны, собранная полковником внутренней службы в отставке, ветераном УИС Константином Эдуардовичем Гусевым.

За плечами Константина Гусева - 31 год службы в региональной уголовно-исполнительной системе: от начальника отряда до заместителя начальника УФСИН по кадрам и воспитательной работе.

В день открытия на встречу с бывшим коллегой собрался личный состав Управления. Константин Гусев рассказал сотрудникам о своём многолетнем увлечении авиамоделированием.

По словам ветерана, он всегда интересовался историей авиации и много читал об этом. В течение 13 лет в свободное от службы время Константин Эдуардович вручную, в мельчайших деталях, собирал модели самолётов времён Великой Отечественной войны.

После того, как число экспонатов перевалило за сотню, ветеран УИС решил передать их в музей Северного флота. На выставке в Управлении ввиду ограниченности места представлена лишь малая часть коллекции - только около 20 экспонатов.

Константин Гусев рассказал сотрудникам много интересных фактов из истории авиации, подробно остановившись на малоизвестных авиабоях и героях-летчиках Кольского Заполярья. По признанию самого автора, его в большей степени интересовала не техническая составляющая коллекции, а биографии асов Великой Отечественной, управлявших данными самолётами, человеческие судьбы, подробности воздушных баталий.

Именно поэтому кроме моделей самолётов в экспозиции представлены фотографии с биографиями лётчиков, которые служили в советской авиации и летали на этих боевых машинах. Также размещена интересная и редкая информация о некоторых немецких самолётах и пилотах, с которыми в течение четырёх лет приходилось вести ожесточённые схватки в небе Кольского Заполярья советским лётчикам.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области