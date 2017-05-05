Использование Единого портала госуслуг для оформления различного рода документов получает в России все большее распространение

Алексей Котович.

Популярность набирает Единый портал госуслуг. Всего их 17, государственный портал предоставляет шесть. Можно оформить паспорта - внутригосударственный, заграничный, стать на регистрационный учет, получить адресно-справочную информацию, приглашение иностранным гражданам. Просто и удобно. Главное - быстро. Серьезный аргумент в пользу электронного оформления и тридцатипроцентная скидка.

Начальник отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области Александр Саврасов: "Данная функция стала доступна в конце апреля - она была технически недоступна. Теперь она доступна. К примеру, заграничный паспорт нового поколения - госпошлина стоит 3500 рублей для гражданина, который обращается в обычном порядке. Если гражданин будет оформлять госпошлину с применением Портала, я подчеркиваю, только с применением Портала, оплата госпошлины будет составлять 2450 рублей - достаточно существенно. Поэтому мы ожидаем рост популярности данного портала".