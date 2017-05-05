Сегодня вечером в Мурманске пройдет генеральная репетиция парада Победы

Елена Сивонен.

Торжественные мероприятия - в Долине Славы - 7 мая. Приезжают, как правило, тысячи человек. Не только жители региона, но со всей страны. Движение транспорта ограничат - с 10 утра до 16 часов. Объезд - через Приречный по Лоттинской дороге. Митинг памяти в Долине Славы - в полдень. Затем парад воинских частей Северного флота. Работа палаточного лагеря. Выставка современной и исторической военной техники и оружия. В Мурманске парад Победы 9 Мая. Сегодня вечером - в 20.00 - генеральная репетиция.