В Мурманске впервые прошел сбор отрядов юнармейцев

Cветлана Деменева.

Создали штаб местного отделения. Согласно Уставу, в преддверии празднования Дня Великой Победы, ребята примут присягу о верности своему Отечеству, заявят о готовности служить своей стране и своему народу. В областном центре сейчас 22 отряда, но заявления продолжают поступать, и скорее всего, к осени, количество вырастет.

Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Частично эти отряды - бывшие военно-патриотические объединения школьников. У нас их было достаточно много, но сегодня это своеобразные юнармейские отряды. Работа предстоит с ними достаточно интересная - это и военно-патриотические мероприятия, и гражданские, и спортивные мероприятия. В настоящее время формируется план".