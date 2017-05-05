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05.05.2017 08:30

В мурманском международном лицее впервые приняли именитых чемпионов и призеров олимпийских игр

Анастасия Ярославская.

Учебное заведение - одно из постоянных организаторов конкурсов ГТО. Неплохие результаты лицеисты демонстрируют в баскетболе. И на встрече спортивные мастера оценили умения юных коллег - на мини-тренировке. А команда девочек - по фитнес-аэробике - организовала танцевальный флэшмоб. И в нем приняли участие все присутствующие.
Руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России"Наталья Боярская: "Мурманск — город-герой, это город-легенда, поэтому мы приехали почтить олимпийские легенды, отдать уважение и зарядить ваших детей на олимпийские победы".
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