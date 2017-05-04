Модернизация теплоснабжения. Частный инвестор готов вложиться в Белое море и Лейпи

Елена Ямаш.

Частный инвестор готов вложить в модернизацию заполярной системы теплоснабжения около полутора миллиардов рублей. Сегодня на заседании региональной межведомственной комиссии по рассмотрению инвестпроектов обсуждали строительство модульных автоматизированных угольный котельных в поселках Белое море и Лейпи. Новое безопасное экологичное оборудование - российского производства - сертифицировано для эксплуатации на Севере. В перспективе котельные дадут серьезную экономию и позволят сдержать рост тарифов для населения. Планируется, что на модернизацию не потребуется ни рубля бюджетных средств.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Это первый проект. Проект касается такой важной сферы как сфера теплоснабжения. Вы знаете, что у нас разработан комплексный инвестплан модернизации теплоснабжения. Как раз один из проектов, который мы сегодня будем рассматривать, имеет перспективы быть успешно реализованным".

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Сегодня мы внимательно рассмотрим эти проекты с точки зрения, прежде всего, положительных последствий для населения Мурманской области и для бюджета региона. Мы также решаем вопрос по обеспечению надежного теплоснабжения жителей этих населенных пунктов".









