В Октябрьском районном суде Мурманска пройдут слушания по делу, которое может стать прецедентным

Анастасия Ярославская.

Завтра в Октябрьском районном суде Мурманска - слушания по делу, которое может стать прецедентным. Рассмотрение длилось несколько месяцев. Пожилая северянка, проживающая в Североморском комплексном центре социального обслуживания требует от аппарата правительства и минсоцразвития вернуть ей право на жилое помещение, уже переданное в государственную собственность. Причем, на положительное решение в пользу истца рассчитывают обе стороны и обе только его считают справедливым. Спецдом во флотской столице, задуманный когда-то как образцовый, теперь становится как все, и некоторых его жильцов это не устраивает. С условиями стационарного обслуживания 24 человека согласны, еще шестеро - в раздумьях и завтрашний вердикт именно для них станет определяющим.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "В связи с вступлением нового федерального закона, соответственно, полностью изменилась региональная база, и мы не могли и не можем на сегодня финансировать это учреждение из бюджета - это будет рассматриваться как нецелевое расходование бюджетных средств. Такой формы обслуживания - с предоставлением квартир - нет априори, не существует просто напросто, поэтому мы искали разные способы как из этого выйти, безусловно, основываясь на правовых нормах".

Условия диктует федеральный закон, но именно североморский спецдом, с введением новых подходов в соцобеспечение, "выпал" из правового поля. Как утверждают в минсоцразвития, во всех остальных учреждениях подобных проблем нет, не было и не будет. Они изначально задумывались как стационарные. Что до североморского дома - рассматривались и иные варианты - по примеру других регионов, где одни передали бразды муниципалитетам, другие - управляющим компаниям. Эти сценарии не подошли, хотя пытались.

Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Мы шли по такому пути, мы его прорабатывали, но найти постоянную компанию, которая способна в городе Североморске обслуживать это здание - а оно немаленькое - у нас не нашлось. Но на тот момент и на сегодняшний - я вас тоже уверяю, у нас нет таких ответственных УК, которые готовы взять североморский спецдом на постоянное обслуживание с гарантией того, что это будут долгосрочные отношения - нам же очень важно, чтобы люди не остались не у дел".







