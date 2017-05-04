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04.05.2017 19:00

Телемост для городов героев. Часовой эфир связал северный и южный форпосты России

Елена Белкина.

"Два города-героя". В рамках партийного проекта "Единой России" состоялся видеомост между Мурманском и Севастополем, посвященный Дню Победы. Перекличка городов-героев, сыгравших огромную роль в победе над фашизмом, связала два морских форпоста России - северного и южного. Севастополь и Мурманск сегодня связаны не только прошлым, но общим настоящим и будущим. Преемственность поколений, сохранение исторической памяти, поисковое движение - основная тема часового общения в эфире.
Ученики 44-й мурманской школы написали 150 писем своим родным - солдатам Великой Отечественной, с которыми им никогда не суждено было встретиться. Но все они вольются 9 мая в ряды "Бессмертного полка".
Председатель Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Я хотел бы всех вас, уважаемые севастопольцы, поздравить с наступающим праздником Днем Победы - это самый святой праздник в жизни нашей страны, который чтят все, от мала до велика".
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