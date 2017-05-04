В Мурманской области в канун Дня Победы проходит традиционная благотворительная акция "Подарок ветерану"

Наталия Бурдина.

"Подарок ветерану". Одноименная благотворительная акция в канун Дня Победы проходит в Мурманской области уже 8 год. Ее организатор - региональная торговая сеть. Сотрудники компании подготовили и передали 500 подарков Советам ветеранов Мурманска, Североморска, Печенгского района и Александровска.

Пресс-секретарь торговой сети Юлия Мельникова: "Ветераны очень тепло нас встречают. Всегда очень рады, и мы понимаем, что это большое дело".

В этом году к акции подключилась и Детская театральная школа. Ветераны получили не только цветы и подарки, но и приглашения на спектакль "Дети военного Мурмана". Это посвящение нашим землякам. В постановке задействованы 60 юных артистов. Того же возраста, что и приглашенные дети военного времени. Спустя 72 года как сейчас они помнят свой День Победы.

Валентина Кирилловна Чуткова: "Кричим: "Тетя Матрена, война кончилась", она красный фартук снимает, привязывает как флаг и с песнями продолжает пахать землю".

Заместитель директора Детской театральной школы по учебной и творческой работе Елена Крынжина: "Если бы не эти люди, не было бы повода нам радоваться, нас бы просто не было, не было бы этих детей, они это очень хорошо понимают".





